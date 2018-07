Speuren met smartphone naar vergeten plekken in Eindhoven

Zomerserie Droomhuis van Marc en Rayke staat op Strijp-R en dat bevalt heel goed

10:30 EINDHOVEN - De zoektocht naar een plek voor hun droomhuis duurde eigenlijk vrij kort. Want toen Marc Santegoeds (40) en Rayke Jansen (29) een stukje grond konden kopen op Strijp-R was de keuze snel gemaakt. „Zoveel mogelijkheden waren er niet om in Eindhoven zelf een huis te bouwen. Dit is een mooie plek, precies wat wij wilden.”