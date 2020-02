Speuren naar sporen rond dood Somaliër

Ja, hij snapt ook wel waarom de politie bij hem aanbelde. Hij is ook Somalisch en ja: veel Somaliërs in en rond Eindhoven kennen elkaar. Maar de overleden man waar het over gaat, zegt de bewoner van een appartement aan de Generaal Reyndersweg niet te kennen. Hij doet zijn verhaal in de deuropening. ,,Een vriend van mij kent hem wel. Die vriend stond hier die nacht, ergens tussen vier en vijf uur, aan de deur omdat hij hier naar wilde. Maar dat was toen nog heel”, vertelt de Somaliër, terwijl naar de ruit in de toegangsdeur van het complex wijst.