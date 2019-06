Spijbelen in Zuidoost-Brabant wordt vaker gemeld

EINDHOVEN - Het aantal spijbelende scholieren in deze regio lijkt zich te stabiliseren. Wel waren er in het schooljaar 2017-2018 meer meldingen van ongeoorloofd verzuim; scholen trekken eerder aan de bel.

In totaal werd vorig jaar 2670 keer een melding van spijbelen gedaan door leerplichtambtenaren van de 21 samenwerkende gemeenten in Zuidoost-Brabant. Dat is een stijging van zo'n negen procent. De meldingen hadden betrekking op een kleine 2100 leerlingen, op een totaal van ruim 108.000 jongeren in de regio tussen de vijf en achttien jaar die onder de leerplichtwet vallen. Het aantal spijbelaars bleef in vergelijking met het jaar ervoor nagenoeg gelijk.

Dit blijkt uit het regionaal jaarverslag schoolverzuim over het afgelopen schooljaar. De stijging van het aantal meldingen is het gevolg van gewijzigd beleid bij de scholen: door eerder in actie te komen, hopen zij te voorkomen dat de betreffende leerling nog langer ongeoorloofd wegblijft. De stijging deed zich vooral voor in het voorgezet onderwijs, het voorgezet speciaal onderwijs en het mbo. Gemeenten waar de stijging zich het duidelijkst aftekende, zijn Bergeijk, Heeze-Leende, Oirschot en Helmond.

Halt-straf

Sinds de invoering van de 'landelijke methodische aanpak schoolverzuim' wordt door scholen en leerplichtambtenaren minder snel naar strafrechtelijke afdoening via een Halt-straf of proces verbaal gegrepen. Scholen proberen de inzet van deze relatief zware middelen te voorkomen door meer in te zetten op preventie; leerlingen die over de schreef gaan vaker te waarschuwen of strafwerk of andere sancties op te leggen. Ook gaan leerplichtambtenaren vaker met de kinderen en hun ouders in gesprek en wordt zo nodig jeugdzorg ingeschakeld.

Pas als dat alles - inclusief een officiële waarschuwing van de gemeente - niet helpt, komt een proces-verbaal of afdoening via Halt in beeld. Het aantal Halt-zaken bleef nagenoeg gelijk met het jaar ervoor: 119. Het aantal proces-verbalen nam met een derde af naar 67.

Luxe verzuim

Ook maakten de leerplichtambtenaren minder vaak proces-verbaal op wegens 'luxe verzuim'. Daarvan is sprake als leerlingen bijvoorbeeld eerder op vakantie gaan of langer wegblijven. In 2016-2017 was dat nog 71 keer, tegen 40 proces-verbalen in het jaar erna. De daling is vooral toe te schrijven aan de verminderde controles op dit gebied.