Spoeddebat over mogelijk nieuwe weg rond Eindhoven

EINDHOVEN - GroenLinks in Eindhoven roept VVD-wethouder Monique List dinsdag tijdens een spoeddebat ter verantwoording. De mobiliteitswethouder moet tekst en uitleg komen geven over haar uitspraken in deze krant over de mogelijke aanleg van een nieuwe weg ten noordoosten van de stad.

List reageerde met die uitspraak op de oproep van VVD-gedeputeerde Christophe van der Maat, eerder in deze krant, om met een oplossing te komen voor de dagelijkse verkeersproblemen tussen Helmond en Eindhoven. ,,Daar gaat de gemeenteraad over. En niet alleen de wethouder van verkeer, laat staan de gedeputeerde. Eindhoven is niet het campagnebureau van de VVD, in de aanloop naar de verkiezingen voor Provinciale Staten", fulmineert fractievoorzitter Rik Thijs van GroenLinks.

Van der Maat kwam met zijn oproep aan Eindhoven, Helmond en Nuenen om de verkeersproblemen in het hart van Brainport op te lossen naar aanleiding van alle publiciteit over de dagelijkse files tussen deze gemeenten. De gedeputeerde, lijsttrekker bij de komende Statenverkiezingen voor de VVD, wees er op dat er in zijn ogen al veel gedaan is om de doorstroming van het verkeer in Zuidoost-Brabant te verbeteren, maar dat het nu aan deze drie gemeenten is hun wegenstructuur te verbeteren.

Opwaarderen

Haar partijgenote Monique List liet deze krant vervolgens schriftelijk weten dat ze daarbij de aanleg van een nieuwe weg ten noordoosten van de stad niet wil uitsluiten. Een andere mogelijkheid is volgens haar het opwaarderen van de Kennedylaan en de ring aan de noordoostkant van het centrum van Eindhoven. Net als Van der Maat vindt ook List dat de bereikbaarheid en de sterke economische positie van Eindhoven en de regio onder druk staan door de verkeersproblematiek.

,,Dat kan wel zo zijn, maar laten we dan niet meteen in de reflex schieten om nieuw asfalt aan te willen gaan leggen", reageert een lichtelijk geagiteerde Rik Thijs. ,,Dat is ouderwetse politiek. Er zijn ook tal van andere manieren om de doorstroming te verbeteren. Laten we daar eerst eens goed naar kijken.”