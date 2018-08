Spoedoverleg over ontplofte handgranaat Eindhoven

Vierde wereldti­tel Breakdance voor Mees Kars (11) uit Eindhoven

26 augustus GLASGOW/EINDHOVEN - De Eindhovense breakdancer Mees Kars (11) is zondag in Glasgow wereldkampioen breakdance geworden. Eerder dit jaar werd Mees ook al Europees en Nederlands kampioen. Het is de vierde wereldtitel van de jonge danser van de Eindhovense Phoenix Dance Studio: in 2017 en dit jaar solo en in 2016 en 2017 bij de duo's. In deze laatste categorie werd Mees samen met zijn danspartner Jadey van de Kerkhof (10) derde.