Spoedpost in Eindhoven voor acute tandartszorg

EINDHOVEN - Buiten reguliere tijden met kiespijn of een gebroken tand naar de Tandartsenpost op één vast adres: dat kan over acht maanden. De Eindhovense Tandartsen Vereniging vindt het niet nodig.

Eén vast adres in de regio voor acute tandartszorg. In september gaan de deuren open op de Aalsterweg 108 in Eindhoven. Waar voorheen audiospecialist Remkes dure versterkers en luidsprekers verkocht, kan dan iedereen met kiespijn of een afgebroken tand terecht ’s avonds, in de nacht of het weekend.

,,Net als de huisartsenpost”, zegt initiatiefneemster Noëlle van der Veen, tandarts in Waalre. ,,De onderling geregelde bereikbaarheidsdienst is voor steeds meer tandartsen een belasting. Steeds meer werken parttime en ook is er sprake van vergrijzing.” Ze vond al snel gehoor bij een collega tandarts in Veldhoven, Didier Sebrechts. Die was meteen enthousiast voor het idee. ,,Bij de huidige bereikbaarheidsdienst kun je alleen terecht als je pijn hebt. Wij beperken ons ook tot calamiteiten, maar rekenen daar ook een afgebroken tand onder. Stel dat je bij de hockeytraining op donderdagavond een voortand kwijtraakt en je hebt de volgende dag een bruiloft?”

Acute zorg

Quote De halfjaar­lijk­se controle of het plaatsen van een kroon gaan we niet doen bij de Tandartsen­post. Didier Sebrechts Beiden verwachten dat regionale tandartsenposten over tien jaar gemeengoed zullen zijn. ,,In de Randstad en in Twente werkt het al langer”, weet Van der Veen. ,,Voor de patiënt wordt het ook eenvoudiger. Die moet nu eerst de eigen tandarts bellen, hoort dan op het antwoordapparaat dat hij een 0900-nummer moet bellen waarvoor hij extra betaalt om dan te horen naar welk adres hij moet om dat vervolgens op te zoeken.”



Declaratie bij de ziektekostenverzekeraar loopt volgens de twee hetzelfde als anders. Sebrechts benadrukt dat het gaat om acute zorg. ,,De halfjaarlijkse controle of het plaatsen van een kroon gaan we niet doen bij de Tandartsenpost.”

Collegiale samenwerking

De Eindhovense Tandartsen Vereniging is niet blij met het initiatief. ,,Wij organiseren een goed functionerende spoeddienst voor alle tandartsen in de gemeenten Eindhoven, Nuenen en Son en Breugel”, mailt voorzitter Albert van der Wielen na een verzoek om een reactie. ,,Al meer dan 25 jaar in een democratisch en collegiaal verband waarin heldere en juridisch vooruitstrevende afspraken werden gemaakt. De ETV vindt de opening van een commerciële tandartsenpost op dit moment en op de gekozen manier ongewenst.” Gevraagd om een toelichting wil hij de zaak niet op de spits drijven en zegt hij te hopen op collegiale samenwerking. ,,Dit moeten we niet via de krant uitvechten.”

Vele positieve reacties