Spoedposten Zuidoost-Brabant kunnen drukte aan

EINDHOVEN/HELMOND - Het is af en toe flink aanpakken op de spoedposten van de ziekenhuizen in de regio. Maar dat leidt niet tot problemen, zoals wel in de Randstad.

De werkdruk voor personeel van de afdelingen spoedeisende hulp (SEH) bij de regionale ziekenhuizen loopt in deze tijd hoog op. Veel patiënten komen tijdens de feestdagen naar de spoedpost. Maar dat leidt nog nergens tot problemen.

Lees ook Bijna helft van medewerkers spoedafdelingen emotioneel uitgeput Lees meer

,,Er is een hoge werkdruk, maar die is niet constant", zegt een woordvoerder van het Elkerliek ziekenhuis in Helmond. ,,De druk leidt hier nog niet tot uitval van personeel of verhoogd ziekteverzuim."

Het Máxima Medisch Centrum (MMC) in Veldhoven ervaart hetzelfde. ,,Het is af en toe druk op de SEH, mede vanwege de tijd van het jaar. Maar we hebben geen structureel tekort aan personeel of hogere uitval." Ook het Catharina Ziekenhuis kan de toestroom naar de SEH nog goed aan.

Ongelukken met vuurwerk

De SEH's maken zich op voor de nieuwjaarsviering. Ongelukken met vuurwerk vormen dan de hoofdmoot van de toestroom. Trauma-chirurgen en oogartsen zijn in de nieuwjaarsnacht in de ziekenhuizen aanwezig om vuurwerkslachtoffers op te vangen. Een volgend piekmoment verwachten de ziekenhuizen als de winter echt invalt. Dat leidt steevast tot een toestroom van mensen die gewond raken na een val op straat of op het ijs.

In de Randstad wordt de structurele hoge werkdruk op SEH's wel een probleem, blijkt uit een onderzoek onder negenhonderd SEH-medewerkers van negentien ziekenhuizen, uitgevoerd door de Universiteit van Leiden. Veertig procent van de ondervraagden voelt zich 'emotioneel uitgeput' door de werkdruk of de intensiteit van het werk. Vooral behandeling van zwaargewonde kinderen hakt er stevig in.

Burn-out

Achttien procent van de SEH-artsen kampt met een burn-out, tegen een gemiddelde van vijftien procent bij andere beroepsbeoefenaren. Dat leidt tot vertrek van personeel en meer ziektemeldingen, waardoor de werkdruk nog eens extra oploopt.