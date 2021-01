Sponsh laat jonge boompjes ook bij droogte groeien

In de file om van je rommel af te komen; Corona of niet, we gaan opgeruimd het nieuwe jaar in

31 december DEURNE/EINDHOVEN - Drie kwartier in de rij om van je rommel af te komen? In Deurne en Eindhoven hebben ze het er graag voor over. Opgeruimd het nieuwe jaar in, zo lijkt het motto. In Deurne hebben ze nog een reden: vanaf 1 januari wordt het een stuk duurder om je oude matras, tv of verfblikken in te leveren.