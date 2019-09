Wat een kanjers. Wat een fantastisch evenement. Wat een bijzondere wijk. Woorden schieten te kort om het ongelooflijke succes van en alle emotiesrond de laatste Meerhoven24. Gevoelens die een heel etmaal zorgde voor kippenvel.

Doel van de Meerhoven24 was vanaf het begin om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor Make-A-Wish Nederland. Een organisatie die al dertig jaar de hartenwensen vervult van kinderen met een levensbedreigende ziekte. In tien jaar kon Meerhoven24 in totaal ruim 500.000 euro aan Make-A-Wish overhandigen. Dit jaar alleen al ruim 100.000 euro.

,,We vervullen elk jaar zo'n 650 wensen van zieke kinderen tot achttien jaar", vertelt algemeen directeur Hanneke Verburg van Make-A-Wish. Wensen zoals een dagje een prinses zijn, samen met de politie boeven vangen, met dolfijnen zwemmen of een bekende vlogger ontmoeten. ,,Wensen die de zieke kinderen en hun naasten een enorme positieve 'boost' geven. Niet alleen op de dag zelf maar ook ervoor en erna. En als ik dan de betrokkenheid van deze hele wijk zie. hartverwarmend."

Die betrokkenheid en iets willen betekenen voor doodzieke kinderen, is genoeg motivatie voor het team van basisschool De Startbaan om mee te doen aan de Meerhoven24. ,,Meehelpen om deze kinderen en hun familie een fantastische dag en veel mooie herinneringen te geven. Met als bonus alle plezier en gezelligheid met je team."

Met het ingezamelde geld van de Meerhovense sponsorestafette zijn zo'n 170 wensen vervuld, weet Fred Gundlich. ,,Iets wat we samen hebben gedaan. Alle bij het evenement betrokken vrijwilligers, deelnemers en hun begeleiders, sponsoren en wijkbewoners die vaak met spontane acties aanhaakten. Het is zo mooi om elk jaar weer die betrokkenheid en saamhorigheid te ervaren. Ik ben zo trots op deze wijk.”

Eén van die vervulde wensen, was die van een acht-jarig meisje met kanker. Zij wilde dolgraag een keer met dolfijnen zwemmen. ,,Die ervaring heeft haar en haar familie de maanden voor haar overlijden zoveel positiefs gegeven. Daar doe je het voor."

Maar waarom dan stoppen? ,,We organiseren dit met alleen vrijwilligers en zijn elf maanden per jaar bezig met alle voorbereidingen", zegt Gundlich. ,,Tijd en energie die al jaren ten koste gaan van jezelf en je gezin. We hebben allemaal ook ons werk en normale leven, samen is het te veel."

