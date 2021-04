Spookpersoneel bij de gemeente Eindhoven? Politiek wil weten waar 100 ambtenaren gebleven zijn

Politiek wil strikte voorwaar­den rond uitbrei­dings­plan­nen museum Vonk in Eindhoven

20 april EINDHOVEN - Beperkte horeca, een goede oplossing voor het parkeren en een duidelijk plan om de natuur zoveel mogelijk te ontzien. De Eindhovense politiek wil duidelijke kaders waaraan de uitbreiding van het preHistorisch Dorp tot museum Vonk in de Genneper Parken in Eindhoven moet voldoen. Dat bleek dinsdagavond toen het plan besproken werd in de gemeenteraad.