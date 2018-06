Spookrijdster komt stomdronken op agenten af in Eindhoven: 'Ze schrokken zich een hoedje'

Staking streekver­voer: tientallen buschauf­feurs leggen werk neer, maar sommigen vinden het 'overdreven'

11:18 EINDHOVEN - Bij bushalte De Remise aan de Dorgelolaan in Eindhoven staan woensdagochtend rond 9 uur veel bussen stil. De remise is de plek waar 's nachts de bussen staan. Buschauffeurs schrijven zich hier aan het begin van hun eigenlijke dienst in als staker. Tientallen chauffeurs zijn niet van plan te vertrekken. Ze leggen het werk neer.