Spookwoningen en witwassen: omgeving Kruisstraat in Eindhoven onder de criminele loep

Als je in de Kruisstraat en de Woenselse Markt alleen al gaat tellen, proef je dat er iets niet pluis is: zes kappers, zes shishalounges (plus twee winkels in waterpijpen) en elf kebabzaken. Elf. Op minder dan een kilometer straat. Al langer bestaat het vermoeden dat daar ondernemingen tussen zitten waar crimineel geld wordt witgewassen. Hetzelfde gebeurt via huisjesmelkers met veel vastgoed in de wijk, is de overtuiging. Alle reden voor de gemeente Eindhoven om daar de komende jaren vol de schijnwerpers op te zetten.