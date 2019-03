Spoorloze ‘paardenfraudeur’ blijkt vader die uit huis geplaatste baby Hannah ontvoerde

Dinsdag liep een confrontatie tussen slachtoffer Désiree van Wijk en Rowan totaal uit de hand. De Gelderse zag hem puur toevallig rijden in zijn auto en besloot de achtervolging in te zetten. Uiteindelijk slaagde ze erin om zijn auto te blokkeren waarna een vriendin, die naast haar in de auto zat, uitstapte om te vragen waar hij Van Wijk’s paard had gelaten. „Daarop beukte Rowan in op mijn auto. Toen hij genoeg ruimte had, scheurde hij er vandoor. Mijn vriendin moest aan de kant springen om niet te worden geraakt.”

Van Wijk had contact gekregen met Rowan, die zich voorstelde onder een valse naam, toen ze haar paard Hechicero wilde verkopen. Hij werkte daarbij onder andere via de website wijverkopenuwpaard.nl. Maar al snel kreeg Van Wijk het gevoel dat er iets niet in de haak was. „Als ik wilde langsgaan, kwam hij met smoesjes. Ik begon argwanend te worden.” Uiteindelijk was zowel de paardenverkoper als haar paard spoorloos. Hetzelfde gold voor nog twee gedupeerden die Rowan hun paard hadden toevertrouwd.

Klopjacht

Na wat zoekwerk online stuitten de gedupeerden op de foto van Rowan S. Die is sinds vorig overal op internet te vinden. De politie zette destijds een klopjacht op touw zetten toen bekend werd dat Rowan zijn uit huis geplaatste dochter had ontvoerd. Die zat vanwege vermoedens van mishandeling in een pleeggezin. Voor de ontvoering kregen Rowan S. en zijn toenmalige partner, de biologische ouders van Hannah, in september beiden een jaar cel opgelegd, waarvan vier maanden voorwaardelijk. Ten tijde van de uitspraak had Rowan S. al een groot deel van zijn straf uitgezeten in voorarrest.

De huidige gedupeerden herkenden in de foto de man die hun paarden zou verkopen. Maar er is meer. De verkoopwebsite die hij gebruikte, hoort bij een bedrijf in Rotterdam waarvan Rowan de eigenaar is. Bovendien werd de man, die destijds in Handel woonde, al eerder beticht van grootschalige fraude. Daarbij zou hij ook mensen hebben opgelicht met paarden. De politie gaat niet in op wie de verdachte in deze zaak is. Zij laat schriftelijk weten: ‘We hebben inmiddels een aangifte binnen en zijn een onderzoek gestart. Eén van de paarden is inmiddels terecht.’

Afspraak heeft iets weg van drugstransactie

Het gaat om het paard van Van Wijk. Zij wist haar dier terug te krijgen na een schimmige afspraak op een parkeerplaats in Wassenaar, die bijna iets weg had van een drugstransactie. Een paardenhandelaar had Van Wijk getipt nadat ze op Facebook foto’s van haar verdwenen paard had gedeeld. „Die man had mijn paard gekocht van Rowan voor 1.000 euro. Een schijntje van wat Hechicero écht waard is. Zelf had hij het weer doorverkocht.”

Ze krijgt uiteindelijk na veel pijn en moeite contact met de nieuwe eigenaar nadat ze had beloofd om het paard terug te kopen voor 4.000 euro. Maandagavond spreekt ze met de man af op een neutrale plek in Wassenaar. „Maar ik vertrouwde het niet. Ik had 4.000 euro bij me, straks werd ik overvallen. Dus ik had de politie getipt.”

Quote Ik vertrouwde de afspraak niet. Ik had 4.000 euro bij me, straks werd ik overvallen. Dus ik had de politie getipt. Désiree van Wijk, Gedupeerde

Zodra de eigenaar de agenten ziet, keert hij zijn wagen, vertelt Van Wijk. „De politie heeft hem gebeld en hem overtuigd om zijn afspraak na te komen. Dus uiteindelijk is hij toch naar de parkeerplaats gereden. Ik heb hem de 4.000 euro gegeven en heeft hij de chauffeur gebeld die mijn paard vervolgens kwam brengen.”

Extra pijnlijk was de constatering dat er al die weken slecht voor haar paard was gezorgd. Die blijkt namelijk een infectie aan de luchtwegen te hebben en 40 graden koorts. Van Wijk: „Dat doet me misschien nog wel het meeste pijn. Dat ze me hebben proberen op te lichten en dat ik geld kwijt ben geraakt, is klote. Maar dat ze zo slecht voor mijn paard hebben gezorgd vind ik verschrikkelijk. En dat we ook nog niet weten waar de andere paarden zijn.”

Archiefbeelden over de ontvoering van baby Hannah: