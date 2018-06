Spoorwagon moet verhaal van Strijp-T in Eindhoven vertellen

Breakdance­groep The Ruggeds uit Eindhoven 'kon jurylid Jennifer Lopez ruiken'

10:16 EINDHOVEN - Terwijl Right Here, Right Now van The Prodigy door de speakers schalt, voeren de leden van The Ruggeds de meest onvoorstelbare danspassen uit. De Eindhovense breakdancegroep deed mee aan de Amerikaanse talentenshow World of Dance en vertelden daar woensdagavond over bij praatprogramma Jinek.