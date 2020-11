Sportblessure opgelopen? Print gewoon een nieuwe pees

Of het nu een topvoetballer is die met een vetrokken gezicht ter aarde stort of een amateurvolleyballer die teleurgesteld van het veld hinkt: in alle geledingen van de sport is een gescheurde pees een absoluut doemscenario. Een consortium van twaalf organisaties gaat onderzoeken of het herstel van zo’n blessure sneller kan door een verse pees te printen van lichaamseigen materialen.