Sporten bij clubs in Eindhoven ook voor niet-leden

EINDHOVEN - Sportaanbieders mogen weer trainingen buiten geven. Vanuit de gemeente Eindhoven is gevraagd of de sportclubs hun activiteiten willen openstellen voor niet-leden gedurende de coronacrisis.

Tennisvereniging Tegenbosch in Eindhoven Noord is een van de clubs die de mogelijkheid biedt om in de zomermaanden als niet-lid gebruik te maken van de tennisfaciliteiten. ,,Wij willen maatschappelijk betrokken zijn en het biedt ons een kans op nieuwe leden”, zegt voorzitter Ton Paulusse.

De sportclubs moeten zich houden aan de corona-regels. Dus niet douchen, geen terras en afstand houden. Paulusse: ,,Voor ons betekent dat dat we alleen mogen enkelen. De tennisbaan moet vanuit thuis gereserveerd worden via de app of online. De club houdt toezicht dat alles goed verloopt. Maar we zijn al lang blij dat het weer loopt.”

,,Eindhoven Sport heeft dit initiatief gefaciliteerd en biedt op de website een platform aan waar de sportclubs hun aanbod voor niet-leden kunnen toevoegen”, zegt sportregisseur Mark van Ginneken. ,,Via een mailing, de website, social media en direct contact met de sportclubs is dit platform onder de aandacht gebracht.”

Sportclubs worden niet verplicht om mee te doen. ,,Voor veel clubs is het al spannend genoeg weer op te starten met hun eigen leden en dit in goede banen te leiden. Dit respecteren we”, zegt Van Ginneken. ,,Sportclubs kunnen hun aanbod invullen via een eenvoudig formulier dat op de website staat. Nieuwe aanmeldingen proberen we dezelfde dag nog toe te voegen.”

Tegenbosch biedt een lidmaatschap aan voor drie maanden en het volgen van een aantal lessen. Sommige aanbieders vragen een eigen bijdrage, sommige zijn gratis. Het aanbod van de verenigingen en clubs die meedoen, is te vinden op hun eigen sites of via eindhovensport.nl/corona.