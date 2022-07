Sporters uit Brabant op World Police & Fire Games: felle competitie, ‘maar we gaan voor elkaar door het vuur’

Het Schouwburgplein in het centrum van Rotterdam is zaterdag omgebouwd tot wedstrijdterrein voor ultimate fire fight. Brandweermannen en -vrouwen kijken wie het snelst overweg kan met een aantal opdrachten uit de dagelijkse praktijk. Thomas Nijssen (32), lid van de vrijwillige brandweer in Heeze, neemt net als zijn tegenstrever de uiteinden van twee lege zestig meter lange slangen op zijn schouder en begint aan een honderd meter lange sprint. Dan draait hij zich om en rolt na elkaar twee kortere slangen op en bergt ze op in boxen. Alles in minder dan twee minuten - maar zijn tegenstander is sneller.