Sportraad Eindhoven: geen uitstel maar afstel van betaling huren

Geen uitstel maar afstel. De Eindhovense Sportraad windt er in zijn brief aan de Eindhovense politiek geen doekjes om: het opschorten van de huur die de clubs aan de gemeente moeten betalen tot 1 juli is niet genoeg genoeg om het voortbestaan van de Eindhovense amateursportclubs te garanderen. Daarvoor is afstel van die betaling nodig.

Volgens de Sportraad staat het voortbestaan van een aantal verenigingen namelijk op het spel als zij de komende maanden alsnog hun betalingsverplichtingen aan de gemeente moeten nakomen. Want doordat er door de coronacrisis tal van inkomsten zijn weggevallen, dreigt er bij die clubs een acuut liquiditeitsproblemen.

Zestig verenigingen

Dat blijkt uit een door de ESR gehouden steekproef onder meer dan zestig verenigingen die bij deze raad zijn aangesloten, zo laten bestuursleden Jeroen van der Meulen en Jac Rooijmans van de Sportraad weten. De raad fungeert als onafhankelijk adviesorgaan voor het Eindhovense college van B en W op het gebied van de hoofdlijnen van het Eindhovense sportbeleid.

Voorzitter Tom van Doorne van ijshockeyclub de Kemphanen onderschrijft dat de situatie voor veel clubs zorgelijk is. ,,Zeker wanneer je als club voor een groot deel afhankelijk bent van de omzet in de kantine heb je het hard te halen. Dat is bij ons niet het geval. Wij huren vierkante meters bij Sportfondsen, de eigenaar van de Eindhovense ijsbaan. De laatste twee weken van maart konden we niet meer schaatsen, maar hebben we de huur toch betaald.”

Zomerschool

Volledig scherm Wethouder Stijn Steenbakkers. © Fotopersburo van de Meulenhof bv Voor de zomerschool van de Kemphanen de komende maanden had de club ook ijs gehuurd. ,,Dat hebben we afgezegd. Dat lukt nu niet, helaas. En dat scheelt ons wel flink wat aan inkomsten. Daarnaast verwacht ik wel dat er de nodige sponsors noodgedwongen zullen afhaken. Maar gelukkig hebben we er de afgelopen jaren voor kunnen zorgen dat we wat vet op de botten hebben. Wij redden het wel. Als het allemaal niet te lang duurt, tenminste.”



De Eindhovense sportwethouder Stijn Steenbakkers (CDA) onderschrijft de ernst van de zaak. ,,Niet voor niets voor hebben we meteen na het uitbreken van de crisis alle huren voor de sportclubs opgeschort. We zijn nu aan het studeren op een definitieve oplossing.”

Kwijtschelding