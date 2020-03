Sportschool Essink Eindhoven start online workouts om klanten vast te houden

Mensen kunnen via de website van Essink thuis aan (telkens nieuwe) workouts meedoen op het gebied van yoga, bodybalance en fitness. Essink is een van de grootste sportcentra van Eindhoven, met duizenden leden. Het heeft een sportcentrum in de Genneper Parken en een vestiging aan de Willemstraat. De gedwongen sluiting in verband met de wereldwijde Coronacrisis heeft Essink doen besluiten zijn duizenden leden online te bedienen.



‘Zoals u waarschijnlijk al had vernomen zijn ook sportscholen genoodzaakt momenteel te sluiten. Wij zijn daarom ook tot en met 6 april aanstaande tot nader order gesloten', zo meldt Essink in een mail aan al zijn klanten, die onder meer ondertekend is door Karin en Tom Essink. ‘In deze voor iedereen lastige tijd proberen wij als sportclub u toch te blijven ondersteunen om fit te blijven. We bieden online lessen aan die u vanaf heden kunt streamen via deze site. Wij hopen vanaf 7 april weer volledig voor u klaar te kunnen staan zoals u dat van ons gewend bent.’ Uiterlijk 6 april worden leden nader geïnformeerd hierover.