Sportvliegtuig moet voorzorgslanding maken op Vliegbasis Eindhoven

Video Brand in zorgcen­trum aan de Herman Gorterlaan in Eindhoven: smeulende wc-rol oorzaak

12:58 EINDHOVEN - Er is dinsdagavond brand uitgebroken in een zorgcentrum aan de Herman Gorterlaan in Eindhoven. De brand was op de vijfde etage en de brandweer kreeg het vuur snel onder controle. Een smeulende wc-rol was de oorzaak. De toedracht daarvan was dinsdagavond bij politie en brandweer niet bekend.