Spot On 040 helpt kinderen hun talenten ontdekken

EINDHOVEN - Nog geen twee jaar geleden kwam de twaalfjarige Semira Zeray met haar familie vanuit Eritrea naar Nederland. De overstap naar een andere ‘wereld’ lijkt haar gemakkelijk af te gaan; toch is ze erg blij met de gratis hulp die ze sinds een week of zes krijgt van een vrijwilliger van Spot On.

Aanvankelijk vond Semira het helemaal niet leuk om weg te gaan uit Eritrea. Ze had het er fijn met haar ouders, zus en vijf broers en weet eigenlijk nog steeds niet waarom ze naar Nederland zijn gegaan. Maar haar opa en oma woonden al hier en ook een oom en tante stapten tegelijk met het gezin op het vliegtuig naar Amsterdam. Eenmaal hier zorgde het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) voor onderdak en school, na zeven maanden kregen ze een woning in de Eindhovense wijk Vaartbroek.

Soepele overstap

Daar heeft Semira haar draai helemaal gevonden. Ze gaat graag naar school, heeft leuke vriendinnen en speelt het liefst buiten. Door die soepele overstap en dagelijkse contacten op school spreekt Semira inmiddels heel aardig Nederlands, haar ouders beheersen de taal nog niet. Het meisje is leergierig: rekenen gaat haar gemakkelijk af, met lezen, dictee en spelling heeft ze soms wat moeite.

Meteen aangemeld

Goedlachs vertelt ze: ,,Een vriendinnetje gaat ook naar Spot On en vroeg of mij dat misschien ook iets leek. Dat wilde ik wel. Ik heb me meteen aangemeld en al snel werd er een afspraak met mijn vader gemaakt. Ik wil heel graag de taal beter leren en kreeg daarvoor ook een laptop. Sindsdien treffen spotter Melissa Raijmaekers en ik elkaar elke zaterdag bij Spot On aan de Tarwelaan.”

Iets extra's doen

Melissa Raijmakers wilde naast haar dagelijkse werk al langer iets extra's voor de samenleving doen en toen ze de flyer van Spot On onder ogen kreeg, was ze meteen verkocht. Ze hielp mee met de voorbereidingen van het project en werd gekoppeld aan Semira.

Samen praten, lezen en spelen

,,Een perfecte match", zegt zij. ,, We kletsen allebei graag en doen samen leuke dingen. Want hoewel Semira vooral met taal bezig wil zijn, houden we hier beslist geen extra schooluurtjes. Zo hebben we zelf een Memory spel gemaakt en spelen dat samen. We tekenen en praten over de tekeningen en sinds kort is hier nu ook internet. Daar kunnen we ook weer leuke dingen mee doen.”

Bovenbouw basisonderwijs

Na een half jaar voorbereiden is Stichting Spot sinds kort echt operationeel en zijn inmiddels zo’n 25 kinderen aan ‘spotters’ (de vrijwilligers) gekoppeld. Voorzitter Mary Fiers zegt daarover: ,,We richten ons specifiek op leerlingen uit de groepen 6, 7 en 8 van de basisschool. Voor hen zijn die jaren immers belangrijk voor de overstap naar de echt ‘grote’ school.”

‘Vlek’ uitbreiden over hele stad

,, We zijn in Vaartbroek begonnen omdat we wisten dat we hier onze doelgroep konden vinden; bovendien reageerden de scholen hier positief op ons initiatief. Uiteindelijk willen we deze ‘vlek’ natuurlijk uitbreiden over de hele stad en kinderen helpen hun specifieke talenten en interesses te ontdekken en ontplooien. Van taalhulp tot sport en van mode tot het leren hoe je je eigen onderneming kunt realiseren.”