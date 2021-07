Spotters opgelet! Oude kisten van luchtmacht vliegen tijdelijk vanaf Vliegbasis Eindhoven

Studenten Summa tonen werk tijdens Crafted Festival; voor het eerst in de Heuvel, vier dagen lang

1 juli EINDHOVEN - De eerste etage van de Heuvel in Eindhoven, meestal kun je er een kanon afschieten. De komende vier dagen is dat wel even anders. Het Summa College houdt er het Crafted Festival, intussen een jaarlijkse traditie waar examenkandidaten hun werkstukken tonen. Met de hulp van studenten van de opleiding Summa Beveiliging is het bovendien een van de best bewaakte stukjes van Eindhoven op dit moment.