Spreuken van Arnol Kox uit een ‘jukebox’: het idee is er, nu nog de uitwerking en de centen

Denzel Dumfries looft positivi­teit bij PSV: ‘Dat heeft een punt opgeleverd’

10 januari PSV pakte zondagmiddag snel een 0-2 voorsprong in het duel met Ajax, maar ging uiteindelijk ‘slechts’ met een punt naar huis. Aanvoerder Denzel Dumfries zag het na afloop niet al te somber in. ,,Positief tegen elkaar blijven en dicht bij elkaar blijven als team leverde een punt op”, gaf hij in de Johan Cruijff Arena aan.