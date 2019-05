Springruitertoernooi CSI Eindhoven ‘Met een hoed onderscheid je je’

Haar kraam ligt vol met hoeden. Dameshoeden welteverstaan. Hoewel... Gevraagd naar de nieuwste trend vertelt Kitty Sanders dat vrouwen steeds vaker een herenhoed dragen. Ze wijst op een blauw vilten exemplaar. ,,Die kost 150 euro, want alles is handwerk en daar gaat heel veel tijd in zitten.” Sanders heeft een modevakschool in Eindhoven en leidt hoedenmakers op. ,,Maar alles wat hier ligt, heb ik zelf gemaakt. Want ik wil het vak bijhouden.”

’s Ochtends had ze zelf nog even moeten zoeken naar een bordeauxrode hoed die paste bij haar jurk. De combinatie hoeden en paarden komt uit Engeland. ,,Ik ga regelmatig naar de paardenraces in Ascot”, zegt Sanders. ,,Daar proef je de traditie.”

Glengary Habit

Om kwart voor vier vraagt de speaker aandacht voor een demonstratie dameszadelrijden. Vier meisjes rijden op een pony over het parcours met beide benen aan de linkerkant van het paard. Hun knieën krijgen steun van een kruk en de linkervoet zit in een beugel. Na afloop heeft de twaalfjarige Annemarijn Arnoldus uit het Gelderse Kootwijkerbroek het warm onder de dikke groene jurk, geleend van haar moeder Helena van der Wal. ,,Het is een replica van de Glengary Riding Habit, een jurk uit 1817”, legt moeder uit. Haar dochter rijdt op de hengst Stephen Steady and Sharp Forward. ,,In Engeland is dameszadelrijden heel populair”, weet Van der Wal. ,,In Nederland zijn er maar zeven meisjes die het kunnen.”

Daarbij zit ook Annemarijns zusje Carlijn (11). ,,Ze klopt haar pony Stephany in haar hals. ,,Dit is de allerliefste pony. Ik doe er alles mee: springen, dressuur, verkleed rijden, En dus ook met een dameszadel.”

Maatwerk

Die zijn overigens in Nederland nauwelijks te koop. Ook Sjef Weber heeft ze niet meegebracht. ,,Ze zijn vrij prijzig en er is niet veel vraag naar.” De verkoper zit in zijn stand van Devoucoux uit het Franse Biarritz tussen de zadels van 3.500 tot 5.000 euro. Maar hij verwacht er vandaag niet veel te verkopen. ,,Nee, want ik wil zeker weten dat het past bij de ruiter én het paard. Het is acht maatwerk. Wij willen ons hier vooral laten zien.”

Terug naar de hoeden van Kitty Sanders. De fotograaf heeft een paar dames verleid naar de kraam te komen. Ze raken enthousiast en proberen er verschillende uit. Een van hen is Marie-José van der Elzen uit Zeeland bij Uden. ,,Er worden te weinig hoeden gedragen”, vindt ze. ,,Het is toch een mooie manier om je te onderscheiden? Ik wil best opvallen.” Zelf draagt ze een felrode hoed, die goed past bij haar jurk. Mijn hoeden koop ik meestal in Spanje. Ik denk dat ik er thuis wel tien heb.”