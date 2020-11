Sprinter botst tegen vrachtwagen in Helmond: geen treinverkeer tot 21.00 uur

‘Zwemvere­ni­ging Aegir geeft iedereen een kans, langs de kant én in het water’

16:12 EINDHOVEN - Truus Valentijn zet zich al vijftig jaar in voor ‘haar’ zwemvereniging Aegir. De jubileumdatum was 1 november, maar een feestje zit er wegens de coronapandemie niet in.