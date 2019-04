Spullen verkopen op vrijmarkten Eindhoven tussen de buien door

videoEINDHOVEN - Koningsdag 2019 dreigde even de boeken in te gaan als koud en kleddernat. Met een schamele tien graden en de nodige buien rond 10.00 uur in de ochtend ging in Eindhoven de traditionele feestdag van start.

Enkele uren later zag het er beter uit. De zon prikte zo nu en dan zelfs door het wolkendek heen. De rest van de middag leek het droog te blijven, maar die verwachting bleek toch wat voorbarig. Halverwege de middag braken nieuwe buien los en kozen veel verkopers op vrijmarkten eieren voor hun geld en pakten hun spullen in.

Ondanks het wisselvallige weer, bij tijd en wijle ronduit herfstachtig, werd het toch nog aardig druk in de Eindhovense binnenstad. De Markt stond bijvoorbeeld stampvol en ook op het Wilhelminaplein was het gezellig druk. De vrijmarkt in het Stadswandelpark werd eveneens goed bezocht.

Quote Schade? Nee hoor. Alles hier is al afgeschre­ven Peter Stas , Verkoper

Anny Sie haalt een trekker over het kletsnatte grondzeil van haar partytent in het Stadswandelpark. Het heeft zojuist enorm geregend. De Eindhovense is bijna los; op het scheiden van de markt heeft ze nog maar een klein beetje handel over. Het meeste spul heeft Anny verkocht, de rest aan de kant geschoven. ,,Zodat zoveel mogelijk mensen konden schuilen”, zegt ze.

Peer Stas is ook aan het inpakken. Hij heeft níet de luxe van een partytent. Zijn boeken druipen als hij ze oppakt, afschudt en in dozen doet. ,,Schade?” Stas lacht: ,,Nee, hoor. Alles hier is al afgeschreven.“

Rockabilly

Als de buien zijn weggetrokken en de zon door het grijze wolkendek heen prikt is het verdomd goed toeven in het Eindhovense park. Het wordt drukker en drukker. Op momenten kun je in het park letterlijk over de koppen lopen en stromen de terrassen van het Stadspaviljoen vol. Vanaf het podium van de Wim van Doorne muziekkiosk staat een vet rockabilly trio te knallen. Een enkeling waagt zich aan een dansje en ietsje verderop perst een klein manneke op een krukje het Wilhelmus uit zijn blokfluit. Koningsdag in optima forma.

De vrijmarkt op het Wilhelminaplein trekt beduidend minder volk dan die in het Stadswandelpark. Maar Brigitte Hamstra, die haar kraam vol heeft liggen met tweedehands kleding, is zeker niet ontevreden. Ze staat er al voor de tiende keer: ,,En het is ieder jaar weer leuk. Het leukste van de markt vind ik het ontmoeten, mensen zien en een praatje maken.”

Stratumseind

Dat laatste lukt slechts met moeite op de bomvolle Eindhovense Markt. Vanaf het podium klinkt keiharde house en techno, afgewisseld door wat stoffige krakers. Dan maar door naar het Stratumseind. Daar is de feestvreugde ver te zoeken als opnieuw de hemelsluizen zich openen en het jong volk aan de kant schuift, beschutting zoekend onder caféluifels.