Spullen voor wietteelt in pand van de gemeente Eindhoven, verkoop aan huurder op losse schroeven

Het probleem waar het Cathrien mee worstelt: Veel verpleeg­hui­zen hebben geen bedden vrij. Waar moet de patiënt dan heen?

14 februari Door corona liggen patiënten wekenlang in het ziekenhuis omdat veel verpleeghuizen geen bedden vrij hebben. Dat is een probleem voor het ziekenhuis en de patiënt. ,,Het ziekenhuis is geen goede omgeving, het is hier onrustig. En dat wens je haar niet toe.‘’