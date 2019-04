Sri Lanka voor gezin uit Helmond even niet de plek voor vakantie

Versteegden en zijn gezin arriveerden vorige week zaterdag daags voor de aanslagen op kerken en hotels in Sri Lanka. De eerste nacht verblijven ze in een hotel aan de kust in Negombo om zondagochtend vroeg een taxi naar het binnenland te pakken. Vanuit het raam van die taxi zien ze rond negen uur nog de St. Sebastian’s Church in volle glorie. ,,Een kwartier later moet daar de bom zijn ontploft”, vertelt Versteegden aan de telefoon. ,,We hebben er niets van gemerkt. Pas toen we in ons hotel arriveerden zagen we de beelden op het nieuws. Toen hebben we ook onze telefoon aangezet en ontplofte Whatsapp.”