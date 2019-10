St. Trudokerkhof in Eindhoven breidt uit met 150 natuurgraven

EINDHOVEN - Het St. Trudokerkhof aan het Trudoplein in Strijp neemt in 2021 een natuurbegraafplaats in gebruik. In het nieuwe gedeelte is plaats voor zo’n honderdvijftig graven.

,,De plannen hebben door verschillende oorzaken vertraging opgelopen’’, meldt bestuurslid Nico van Dongen van de St. Jorisparochie waarvan het St. Trudokerkhof onderdeel is. ,,Momenteel zijn we bezig de vergunning voor het nieuwe gedeelte in orde te maken en hebben we de omwonenden over onze plannen geïnformeerd.’’

Van Dongen geeft aan dat er de laatste jaren vaker gevraagd wordt naar de mogelijkheden van een natuurbegrafenis. ,,In Eindhoven zijn daar geen of nauwelijks mogelijkheden toe. Daar komt bij dat naast het kerkhof het Trudobosje ligt, 4000 vierkante meter bosnatuur. Daarvan willen we bijna de helft gebruiken als natuurbegraafplaats.’’

Quote We verwachten begin 2021 de eerste natuurbe­gra­fe­nis­sen te kunnen doen Nico van Dongen, St. Jorisparochie

Voor de vergunning is een wijziging van het bestemmingsplan nodig. ,,Een tijd kostende procedure. We verwachten medio volgend jaar de vergunning. We moeten dan wachten tot na het broedseizoen zodat we in het najaar echt aan de slag kunnen. We verwachten begin 2021 de eerste natuurbegrafenissen te kunnen doen.’’

Wie het onderhoud gaat doen, is nog onduidelijk. Sinds jaar en dag doet een groep vrijwilligers uit Strijp elke dinsdagmorgen het onderhoud van de begraafplaats. ,,De natuurbegraafplaats vraagt wel om een andere, soms professionele aanpak. Over het dagelijks onderhoud gaan we wel nog met de huidige onderhoudsploeg praten.’’

De senioren van de onderhoudsploeg doen het vrijwilligerswerk in de eerste plaats uit respect voor de begraven mensen en hun nabestaanden. Frans Prinsen: ,,Dat verdienen deze mensen zonder meer.’’

Van de straat

Albert Krielen vult aan: ,,Het voelt goed om iets terug te doen voor de wijk waar je bent geboren en getogen.’’ Waarna Jantje van Hout aanvult: ,,En het houdt ons van de straat.’’

Het groepje heeft niet alleen veel voldoening van het werk maar ook veel plezier. ,,We zijn een divers groepje, allemaal rasechte Strijpenaren, en houden dus ook van een geintje. Maar altijd met respect voor de plaats die we onderhouden en de mensen die er begraven liggen.’’