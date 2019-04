Staatssecretaris belooft: geen extra risicotreinen door Brabant zonder overleg regio

DEN HAAG/EINDHOVEN - Een fikse groei van het vervoer van gevaarlijke stoffen over de Brabantroute is voorlopig niet aan de orde. Als dat al gebeurt, belooft staatssecretaris Van Veldhoven om daarover eerst met gemeenten en provincie te overleggen.

De bewindsvrouwe deed die toezegging donderdag aan de kamer. Ze gaat niet zomaar aan allerlei knoppen draaien -het verhogen van risicoplafonds bijvoorbeeld- zonder de gemeenten aan de Brabantroute en de provincie daarin vooraf te betrekken. In die gemeenten bestaat grote bezorgdheid over een toename van het aantal treinen met gevaarlijke stoffen, waarvan een kwart giftreinen zijn (chloor o.a.). ,,Ik snap alle zorgen en ga met hen in overleg", aldus Van Veldhoven (D66, Infrastructuur en Waterstaat).

De afgelopen maanden hebben burgemeesters van de betrokken gemeenten al diverse malen aan de bel getrokken. Niet alleen leefbaarheid en veiligheid zijn in het geding als de wettelijke normen worden opgetrokken, maar ook kunnen (woning)bouwplannen in de nabijheid van het spoor onder druk komen te staan doordat risicocontouren worden vergroot.

Buisleidingen

Met alle betrokken overheden wil de staatssecretaris om de tafel om de ambities die zij hebben ten aanzien van het goederenvervoer, woningbouw, veiligheid en leefbaarheid te bespreken. Het rijk wil graag het goederenvervoer over het spoor uitbreiden omdat dit volgens hem een schonere en veiligere vorm van transport is. ,,Maar misschien is het aantal risicotreinen wel te verminderen, bijvoorbeeld door meer in te zetten op transport via ondergrondse buisleidingen", aldus Van Veldhoven.

Met name SP, CDA en GroenLinks toonden zich bezorgd over een verhoging van de risicoplafonds. In de afgelopen jaren werden deze al meermalen overschreden, maar Van Veldhoven benadrukte dat de veiligheid hierdoor niet in het geding is geweest. ,,Dat kan er bij mij niet in”, zei Cem Laçin (SP). De belofte om met de gemeenten en de provincie om de tafel te gaan, viel uiteindelijk in goede aarde bij de Kamerleden.

Om de vervoerssector financieel te prikkelen hun goederentreinen vaker over de Betuweroute te laten rijden, is een subsidieregeling in de maak. Nog voor de zomer moet de subsidie rondkomen, beloofde Van Veldhoven. De regeling, die momenteel uitgewerkt wordt door ProRail en de sector, gaat met terugwerkende kracht vanaf 1 januari gelden.

Bottleneck

Om meer treinen over de Betuweroute te kunnen sturen, zijn wél afspraken met de oosterburen nodig. In Duitsland wordt gewerkt aan een derde spoor, aansluitend op de Betuweroute. Daardoor is er tijdelijk sprake van een bottleneck. Van Veldhoven kondigde aan met haar Duitse collega-staatssecretaris Ferlemann te gaan bespreken of hier desondanks tóch meer treinverkeer mogelijk kan worden gemaakt.

Tijdens het algemeen overleg van de vaste kamercommissie kwam ook de intercity-verbinding tussen Eindhoven en Düsseldorf ter sprake. De intercity's moeten vanaf 2025 gaan rijden, volgens de staatssecretaris. ,,Nu zouden ze nog niet passen in de dienstregeling, maar volgens ProRail kan het vanaf 2025 wel", zei ze. Eind dit jaar start de aanbesteding van het vervoer over dit traject.

Aken