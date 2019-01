Stad Eindhoven krijgt vertaling Florarium Temporum uit handen van Rotary

EINDHOVEN - Eindhoven is het Keulen van de Nederlanden. Die uitdrukking uit het middeleeuwse geschiedwerk Florarium Temporum spreekt burgemeester John Jorritsma van Eindhoven erg aan. ,,De geschiedenis herhaalt zich. Niet alleen in de middeleeuwen, ook nu speelt Brainport Eindhoven weer een centrale rol in Zuid-Nederland.”