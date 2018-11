Stadhuis Eindhoven gaat eind dit jaar op de schop

Een dak vol zonnepanelen; een nieuwe, verlaagde entree aan de kant van de al opgeknapte stadhuistoren. Een hoofdentree die open blijft voor ceremoniële doeleinden. En publieksbalies met uitzicht op de Dommel. Zo ziet het Eindhovense stadhuis er uit als de verbouwing klaar is die nog voor het eind van het jaar van start gaat.

De verwachting is dat die ingrijpende opknapbeurt medio 2020 helemaal afgerond is. Na de verbouwing zijn de publieksbalies van de gemeente Eindhoven te vinden op de begane grond van het stadhuis. Nu zijn die nog ondergebracht in het Stadskantoor, elders aan het Stadhuisplein.

Doel van de verbouwing is tweeledig: enerzijds moet de renovatie het stadhuis duurzamer en energiezuiniger maken. Anderzijds willen het college van B en W en de gemeenteraad het stadsbestuur, de gemeentelijke publieksfuncties en de Eindhovenaren die daar gebruik van maken onder een dak brengen.

,,Zo ontstaat een nieuw hart voor de Eindhovense democratie, vat architect Saskia Oranje van bureau !Mpuls die visie samen. In !Mpuls werken onder meer Door Architecten en Kuijpers Installaties uit Helmond samen.

Daarnaast speelt ook een rol dat het aantal Eindhovense ambtenaren de afgelopen jaren door enkele ingrijpende reorganisaties flink geslonken is, van meer dan 2300 naar zo'n 1950 nu. Waardoor er simpelweg te veel kantoorruimte is, en een herschikking van de gemeentelijke kantoorruimtes nodig is. De huur van het huidige Stadskantoor bijvoorbeeld is opgezegd met ingang van medio 2020.

Over de nieuwe, verlaagde entree van het verbouwde Stadhuis zegt architect Oranje dit: ,,De huidige entree dateert uit de jaren zestig en is verheven. Doel daarvan is nederigheid afdwingen voor de democratie en het stadsbestuur bij de bezoeker. Dat is niet meer van deze tijd. Vandaar dat we voor het nieuwe ontwerp gekozen hebben voor een open en gelijkwaardige entree.”