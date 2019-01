Stadhuis Eindhoven heeft touwtjes weer in handen

EINDHOVEN - Het Eindhovense gemeentebestuur heeft de afgelopen twee jaar langzaam maar zeker steeds meer grip gekregen op wat er zich afspeelt op het stadhuis. Twee jaar geleden concludeerde de huisaccountant van de gemeente nog dat het stadsbestuur niet in control was.

Deze week blijkt dat de accountant tot de conclusie is gekomen dat het college nu wél in control is. ,,Een hele fijne en geruststellende conclusie", vindt de Eindhovense wethouder van financiën Marcel Oosterveer (VVD). ,,De maatregelen die de afgelopen jaren zijn getroffen om alle onvolkomenheden aan te pakken, hebben hun vruchten afgeworpen. Al kan een wethouder van financiën natuurlijk nooit helemaal tevreden zijn. Er blijft altijd veel werk, zeker na alle problemen en financiële tekorten van de afgelopen jaren op het sociaal domein."

Het werk dat er ligt, zit 'm dan ook vooral op het gebied van het sociaal domein - de gemeentelijke afdeling zorg en welzijn. De accountant vindt dat het gemeentebestuur meer grip moet krijgen op de mate waarin zorgaanbieders de afspraken nakomen die gemaakt zijn in met hen afgesloten contracten.

Daarnaast moet er ook scherper gelet worden op 'inkoop', vindt de accountant. ,,Van pennen en papier tot IT-diensten en de zorgverlening in het sociaal domein", aldus Oosterveer. ,,We hebben als college daarom besloten een manager aan te stellen die eindverantwoordelijk is voor alles wat we hier op het stadhuis inkopen. We denken dat we zo de grip daarop verder kunnen verbeteren."

Rugnummers

Volgens Oosterveer, sinds juni 2018 wethouder, zijn de problemen die de gemeentelijke accountant twee jaar geleden constateerde vooral opgelost door duidelijke afspraken te maken. ,,Dat doen we niet meer per sector maar per team, met namen en rugnummers. Dan voelen onze mensen zich veel meer medeverantwoordelijk."