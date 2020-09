Stadhuis Eindhoven in race voor Cobouw Award duurzaamheid

Dat was ook de opdracht aan het consortium toen de inschrijving voor alle gemeentelijke kantoorpanden uitging in 2016. Impuls, dat de inschrijving won, bestaat uit installatiebedrijf Kuijpers uit Helmond, aannemer Laudy, energie-adviesbureau DWA, adviseur Brink Groep en de architectenbureaus Rudy Uytenhaak en DOOR. De klus kost in totaal 65 miljoen euro. Voor dat geld worden de komende jaren ook nog het gebouw Mercado (Smalle Haven) en het NRE-gebouw opgeknapt, onderhouden en verduurzaamd.

Het Eindhovense Stadhuis heeft concurrentie van Integraal Kindcentrum Magenta in het Twentse Delden. Dat gebouw is onderhoudsarm en Nul-op-de-Meter gebouwd. Er is zoveel mogelijk gebruik gemaakt van biobased- en circulaire materialen. Ook een tijdelijk onderkomen voor de internationale school Amsterdam in genomineerd in deze categorie. Daarvoor moet het voormalige ING-hoofdkantoor het Zandkasteel bij de Amsterdam Arena verbouwd worden.