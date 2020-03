Stadhuis Eindhoven is nog niet af, maar balies gaan donderdag wel open

EINDHOVEN - Inwoners van Eindhoven kunnen vandaag vanaf 11.00 uur terecht in het nieuwe Inwonersplein in de kelder van het Stadhuis voor hun paspoorten, rijbewijzen en andere officiële papieren.

Bezoekers moeten nog wel tot eind april over een tijdelijk aangelegde loopbrug naar binnen, via de nieuwe ingang aan de zijkant van het gebouw aan het Stadhuisplein. De levering van de betonnen looproute is vertraagd. Ook de nieuw aangelegde tuin is nog niet af. En de gemeenteraad moet nog meer geduld hebben. De raadszaal en commissiekamer op de eerste verdieping zijn pas in mei klaar; tot die tijd wordt er in het Stadskantoor vergaderd. Burgemeester John Jorritsma en de wethouders hebben al wel hun vernieuwde kamers ingenomen.

Volledig scherm De ingang van het Inwonersplein in de kelder van het Stadhuis van Eindhoven is tot eind april alleen over een tijdelijke loopbrug bereikbaar. © Michel Theeuwen

Vanaf 28 maart is het nieuwe Inwonersplein ook open op maandagavond tot 20.00 uur en op zaterdag van 8.30 tot 12.00 uur (zonder afspraak voor de meeste diensten). Vanaf vandaag zijn de loketten open op maandag van 8.30 uur tot 19.00 uur en dinsdag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 17.00 uur; dat is een half uur eerder en een half uur langer dan tot voor kort.

Wethouder Marcel Oosterveer is blij met het nieuwe Inwonersplein: “Fijn dat we na al die jaren met het Inwonersplein weer terug gaan naar het Stadhuis. Ook al maken we het inwoners gemakkelijk om steeds meer digitaal vanuit huis te regelen, de balies blijven een hele belangrijke functie hebben. Daarmee zijn we toch het ‘gezicht’ van de gemeente. Met onze dienstverlening sluiten we zo veel mogelijk aan op de behoefte van de inwoners, vandaar dat we op maandagavond langer open blijven en op zaterdagochtend open gaan. Het nieuwe Inwonersplein ziet er fris en overzichtelijk uit. Dat is een knappe prestatie, zeker omdat er veel materiaal hergebruikt is.”

De verduurzaming en renovatie van het Stadhuis maakt onderdeel uit van een grote operatie waarbij ook de Stadhuistoren, Mercado, Van Abbemuseum, NRE-gebouw en het Designhuis zijn betrokken. Eindhoven heeft daarvoor alle potjes voor de onderhoud en renovatie voor vijftien jaar (samen 100 miljoen euro) bij elkaar gelegd.

Volledig scherm Rondleiding voor gemeenteraadsleden in vernieuwde Stadhuis Eindhoven, hier het nieuwe Inwonersplein in wording. © Michel Theeuwen

Die Stadhuistoren is als eerste onder handen genomen, het Stadhuis volgde daarna. Vooral de installaties van de gebouwen zijn veel energiezuiniger geworden en er is veel aan isolatie gedaan. Ook is veel materiaal, zoals de plafondplaten en meubels, hergebruikt. Bij de toren zelfs 95 procent. Het Stadhuis is nu zelfs helemaal aardgasloos. Het is van energielabel G naar A++++ gegaan, als straks de zonnepanelen op het dak liggen.

Volledig scherm Ook woensdag waren de verhuizers bezig om spullen van het Stadskantoor (rechts) naar het Stadhuis te brengen op het Stadhuisplein in Eindhoven © Michel Theeuwen

De kantoortoren is weer in gebruik genomen door de gemeente, om ambtenaren uit het Stadskantoor aan de overkant te huisvesten. De huur van dat gebouw werd opgezegd omdat Eindhoven te veel vierkante meter kantoorruimte had. Het kantoorgebouw maakt plaats voor een woongebouw, maar tijdelijk wordt het nog wel verhuurd aan bedrijven. Ook de raad blijft er nog wat langer vergaderen. ‘

Donkere kelder nu stuk lichter

Voorwaarde was wel dat er een oplossing gevonden werd voor het Inwonersplein met de balies voor paspoorten, rijbewijzen en dergelijke. Die zijn nu ondergebracht in de kelder. Die is helemaal opengewerkt zodat de donkere ruimte een stuk lichter is geworden. De balies uit het Stadskantoor zijn opgeknapt en hergebruikt. Nog niet alle nieuwe meubeltjes zijn al binnen. Die komen in de loop van april.