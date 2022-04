Stadhuisplein Eindhovens afgesloten wegens grote drukte, corona-camera’s tellen mensenmassa tijdens Koningsdag

Vrachtwa­gen met afval kantelt op kruispunt Anthony Fokkerweg in Eindhoven

EINDHOVEN - Een vrachtwagen met afval is dinsdagmiddag omgekiept op de kruising van de Anthony Fokkerweg met de Oirschotsedijk in Eindhoven. De inhoud is daardoor op het fietspad beland. Zover bekend raakte niemand hierbij gewond.

26 april