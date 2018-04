Stadhuisplein gaat weer laag en los met Isimat: 'Come on Peesjevee'

Het was één van de vele hoogtepunten van het kampioensfeestje op het Stadhuisplein. Een uur lang stonden de PSV'ers en hun staf op het balkon van het stadhuis. Ze werden onthaald met tientallen fakkels en rookbommen.



,,Iedereen op de grond. Down, down, down!'' Toen die woorden van Isimat klonken wist de echte PSV'er hoe laat het was. 'Come on Peesjevee, come on Peesjevee' klok het uit tienduizenden kelen. En ook zijn medespelers zongen lekker mee.



Isimat bedankte hen ook na zijn lied. ,,De groep was perfect dit jaar.''