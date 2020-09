Stadsbestuur Eindhoven: congrescentrum bij station

,,Verder moet het centrum een profiel krijgen dat aansluit bij het TDK-profiel van de stad: technologie, design en kennis", stelt Steenbakkers in een toelichting op het plan. Voorwaarden zijn verder dat het conference center goed bereikbaar is met het openbaar vervoer en dat er voldoende parkeerplaatsen zijn of kunnen worden aangelegd in de directe omgeving.

Elan

Etalage

De volgende stap is nu de aanbesteding van het plan, enigszins verlaat vanwege de coronacrisis. ,,De vraag nu is of er werkelijk ook concrete belangstelling is. En dat is inderdaad best wel spannend. Maar dit congrescentrum staat er niet van vandaag op morgen. Experts zeggen ons dat er op de lange termijn op de congresmarkt weer behoefte komt aan dit soort locaties. Daar richten we ons ook op.”