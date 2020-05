Stadsbrouwerij Eindhoven maakt 'beste bier van Nederland’

Nieuwe bestuurs­voor­zit­ter voor St. Anna Zorggroep

12:44 GELDROP - De St. Anna Zorggroep heeft per 1 juni een nieuwe voorzitter van de raad van bestuur. Het is Erik-Jan Borgmeijer, die eerder (in 2002 en 2003) ook al eens interim voorzitter van de zorggroep was.