Stadskunstenaar fotografeert haar Helmondse familie opnieuw: er is veel gebeurd in vijf jaar

Hoewel er in haar ouderlijk huis nog steeds volop gerookt en gedronken wordt, is er ook veel veranderd in vijf jaar tijd, zo straalt ook de wat bedrukte sfeer op de beelden uit. Kleijn: ,,Met mijn ouders is het voornamelijk in medisch opzicht steeds slechter gegaan. Zowel mijn vader als moeder hebben de afgelopen jaren een aantal keer in het ziekenhuis gelegen voor respectievelijk hart en longproblemen.”

De foto met het graf heeft de titel Langs moeders graf en gaat over het verlies van haar schoonzus. Ondertussen werd er ook weer iemand geboren (zie de babyfoto). De foto Wat in ’t vat zit gaat over haar eigen uitgestelde bruiloft door corona. ,,Een foto die eigenlijk heel vrolijk had moeten zijn, maar uiteindelijk toch met een domper afloopt.”