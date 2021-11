Stadslab Eindhoven laat zien wat de toekomst kan brengen (en of we dat wel willen)

Netwerk van hypermoder­ne camera's op Stratum­seind in Eindhoven gaat politie helpen

EINDHOVEN - Ongezien een klap uitdelen op Stratumseind in Eindhoven. Het is dankzij een netwerk van hypermoderne camera's en geluidsmeters bijna onmogelijk. De software die de beelden en geluiden analyseert is inmiddels zover ontwikkeld dat het agressie kan herkennen. Vanaf begin volgend jaar gaat het deze signalen ook automatisch doorgeven aan de politie die dan direct in actie kan komen.

11 december