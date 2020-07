Stadsoase De Zomertuin: acht weken durend zitfestival in Eindhoven

EINDHOVEN - Aanvankelijk leek het een Eindhovense zomer zonder festivals en concerten te gaan worden. Dat idee zinde Jasper van de Wouw, evenementmanager van het Eindhovense One of the Guys, niet. Daarom maakte hij plannen voor Stadsoase De Zomertuin , een acht wekend durend festival.

Het evenementenbureau werkte eigenlijk naar een coronaproof pop-up terras op het Eerselse Mortelveld Eersel toe, maar dat bleek, mede door aflatend enthousiasme van de Eerselse horeca, niet haalbaar. Per toeval streek Van de Wouw enkele weken geleden neer bij Phood op het Campinaterrein en kwam er schot in de zaak. ,,Ik zat daar op het terras, nippend aan een drankje. Toen bedacht ik me: als een minifestival in Eersel niet mogelijk is, lijkt me deze plek daar met uitstek geschikt voor.”

De geboren Oirschottenaar knoopte het gesprek met eigenaren Tim Elfring en Sabine Feron aan en ontvouwde zijn plannen. ,,Kort was er sprake van een tijdelijk stadsstrand, maar al snel schakelden we over naar een zitfestival, om het zo maar even te noemen. Gedurende de maanden juli en augustus is het festival iedere week van donderdag tot en met zondag geopend.”

Programmering

Iedere dag kent zijn eigen feeling. De donderdagavond luidt wekelijks het weekend in, met op het podium een singer-songwriter of vinyl-dj. Op de vrijdag- en zaterdagavond worden er bekendere artiesten geboekt, waardoor er ook een ticketprijs wordt gevraagd. Zo zijn er thema-avonden van Bontgenoten en Herrie met Gerrie en treedt op zaterdag 11 juli een ABBA tributeband op. Op zondag is het telkens familiedag. Donderdag: 13.00 tot 00.00 uur (gratis entree)

Vrijdag: 13.00 tot 18.30 uur (gratis entree) | 19.00 tot 00.30 uur (15 euro)

Zaterdag: 13.00 tot 18.30 uur (gratis entree) | 19.00 tot 00.30 uur (12,50 euro)

Zondag: 13.00 tot 00.00 uur (gratis entree)

Klimops en lianen

Volledig scherm Jasper van de Wouw over De Zomertuin: ,,Lekker chillen met je vrienden en familie: dat is het uitgangspunt.” Stadsoase De Zomertuin, dus. Maximaal 249 gasten nemen zittend plaats aan grote tafels. Wat te drinken of eten bestellen? Scan de qr-code op tafel, bestel en betaal via je smartphone en de ober komt niet veel later met de bestelling aanzetten. Wat die stadsoase betreft: ,,We hebben tal van planten besteld, zoals klimops en lianen. Die hangen we op, worden verlicht met led-verlichting. Ook gebruiken we stagemateriaal van festivals als Paaspop, We are Electric en Paperclip om de boel op te fleuren.”

Het moest allemaal snel gebeuren, weet Van de Wouw. ,,Het is echt een gevalletje last minute. We zijn nog druk bezig met het boeken van artiesten, de programmering, de aankleding, enzovoort. Een ding is zeker: je waant je straks in een botanische tuin, waar je organisch eten en lekkere drankjes kunt bestellen. Lekker chillen met je vrienden en familie: dat is het uitgangspunt.”

Quote Feit is dat we de zomer gewoon niet onopge­merkt voorbij willen laten gaan Jasper van de Wouw, evenementorganisator bij One of the Guys

Stilzitten

De benen blijven dus óp de vloer. Er wordt niet gedanst of op en neer gelopen: iedereen dient keurig aan tafel te blijven zitten. Middels uitgestippelde looppaden kunnen de bezoekers coronaproof naar het toilet toe. ,,En ook de optredende artiesten verzoeken wij om het publiek niet op te hitsen. Hoe leuk dat ook is, dat is nu eenmaal niet gewenst in deze tijd.”

Tot slot is er nog een beachvolleybalveld en worden er yoga- en bootcamplessen georganiseerd. ,,Dat is nog niet alles. Er staat nog van alles op de planning, dat openbaren we snel. Feit is dat we de zomer gewoon niet onopgemerkt voorbij willen laten gaan", besluit Van de Wouw.

Volledig scherm Het festival gaat donderdag 9 juli van start. © Stadsoase