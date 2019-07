Stadsplan Eindhoven moet 6.800 analfabeten helpen lezen en schrijven

Zomerserie Gezichten van de horeca: ‘Kroeg is bewerke­lijk kind’

7:00 EINDHOVEN - Café De Vredesduif in Tongelre is een kroeg die alom bekend is in Eindhoven en ver daarbuiten. Toch doet de naam weinig bellen rinkelen. De kroeg is beter bekend onder de naam De Beer. Hennie van Oorschot-van Hout zwaait hier al 58 jaar de scepter. Hennie is de kleindochter van Harrie de Beer, die de kroeg in 1912 begon.