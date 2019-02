Stadsregio Eindhoven-Helmond wil versnelling woningbouw

Sociale huur, middendure huur, maar ook koopwoningen in alle soorten en maten zijn er nodig de komende jaren, ook in de kleinere gemeenten. Die gemeenten rond Eindhoven blijven zeker ook voor de eigen bevolking bouwen, maar wel ieder naar zijn eigen behoefte. ,,Natuurlijk moeten ook kleine woningen voor één- en tweepersoonshuishoudens zoals jongeren in Nuenen gebouwd worden, maar natuurlijk wel in andere verhoudingen dan in Eindhoven dat zoveel mensen aantrekt", zei wethouder Yasin Torunoglu van Eindhoven in een nadere toelichting. ,,Daar staat tegenover dat Nuenen in de nieuwe wijk Nuenen-West weer te bieden heeft die wij niet hebben, wonen bij het weiland.”

Het getal van 2500 woningen - eigenlijk alleen al de productie in Eindhoven - is maar een uitgangspunt, benadrukte ook wethouder Caroline van Brakel, de Nuenense wethouder die met Torunoglu in het SGE de kar trekt voor de woonvisie. ,,Eigenlijk gaat deze visie juist niet over de cijfers, maar meer om de inhoud. We willen niet alleen aantallen bouwen maar ook de juiste woningen van een goede kwaliteit, in grote diversiteit."

Locaties zijn er wel, zei Torunoglu. Er is nu geen reden om bijvoorbeeld eerder fors terug gesnoeide woningbouwlocaties als Aarle in Best weer uit de kast te halen. ,,Want dan moeten de woningen ook nog gebouwd worden. Het gebrek aan vaklieden, de dure materialen en dus de hoge woningbouwkosten zijn ook een groot probleem. Wij kunnen het als gemeenten ook echt niet alleen”, aldus Van Brakel.

De twee bestuurders presenteerden de concept-visie gisteravond in het Auditorium van de TU/e aan onder meer gemeenteraadsleden uit Eindhoven, Helmond, Veldhoven, Best, Geldrop-Mierlo, Nuenen, Son en Breugel, Oirschot en Waalre.

