Stadswandelpark centraal op Open Monumentendag in Eindhoven

Dat heeft het Architectuurcentrum Eindhoven, de organisatie achter de lokale monumentendag, bekendgemaakt. Thema van de landelijke dag, verdeeld over zaterdag 14 en zondag 15 september, is Plekken van plezier. Eindhoven sluit daarbij aan door ook het Parktheater te betrekken in de activiteiten. Het gemeentelijke monument uit 1964, een ontwerp van Cees Geenen en Leo Oskam, houdt een open dag met rondleidingen. Historicus Peter Thoben wijdt bovendien een artikel in de brochure die in september verschijnt, aan de geschiedenis van vermaak in het het Stadswandelpark, zoals muziek en theater.