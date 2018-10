Stakende metaalwerkers kleuren Evoluon rood

Honderden werknemers waren aanwezig bij de actie in het Evoluon. Volgens Gert-Jan Sterken is het tijd dat ook medewerkers een keer gaan profiteren van de aantrekkende economie. ,,De eis die nu voor ligt is heel reëel. Zeker omdat er al heel lang geen salarisverhoging meer is geweest."



Volgens Sterken moet het weer interessant worden om in de metaalsector te werken. ,,Nu is het voor veel jonge mensen helemaal niet interessant om hier te werken. Daardoor is de gemiddelde leeftijd onder medewerkers hoog en wordt de werkdruk alleen maar hoger. Er kan veel beter in de metaalsector. Daarom ben ik ook hier: Niks doen is geen optie meer."