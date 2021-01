Stakers DAF en ASML schrijven zich in in Eindhoven: opkomst verwacht van meer dan 1.000 medewerkers

Dertig daklozen in quarantai­ne na coronauit­braak, Eindhoven­se opvang gaat bier en softdrugs verstrek­ken

20 januari EINDHOVEN - Bier en softdrugs van de zaak. De Eindhovense daklozenopvang aan de Bellefroidlaan kan niet anders nu dertig daklozen in quarantaine moeten na een coronauitbraak. Minimaal tien dagen mag er niemand in of uit, laat Springplank 040, in Eindhoven verantwoordelijk voor de maatschappelijke opvang, weten.