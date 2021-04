Staking bij DAF voor 72 uur uitgeroepen: ‘Er moet een tandje bij’

Het is de eerste staking voor 72 uur in het kader van de gestrande onderhandelingen over een nieuwe cao voor bedrijven in de metalektro. ,,De estafettestakingen gaan volgende week alweer de vijftiende week in, maar er moet dus nu een tandje erbij,” stellen bestuurders Hans Wijers van FNV Metaal en Robert Wonnink van CNV Vakmensen. ,,De mensen in de sector zijn erg gemotiveerd om te strijden voor een eerlijke en moderne cao, zeker nu het vanuit werkgeversvereniging FME stil blijft.”