Staking bij tabaksverwerker Deli-HTL

Bouwer Janssen de Jong ziet resultaten stijgen ondanks corona; Caribische activitei­ten lijden onder lockdown

26 mei SON - Janssen de Jong Groep heeft ondanks corona zijn resultaten in 2020 verbeterd. Voor het lopende jaar is de bouwer positief over de ontwikkelingen in Nederland, maar worden lagere resultaten verwacht voor de Caribische activiteiten die lijden onder de lockdown.