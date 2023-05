Staking bij VDL Nedcar met twee dagen verlengd

Jong PSV stunt met deze talenten tegen PEC Zwolle, dat koploper af is

De grootste talenten van PSV hebben maandagavond in de Keuken Kampioen Divisie een even fraaie als sensationele 3-1 overwinning geboekt op PEC Zwolle, dat voor deze wedstrijd de koploper in de competitie was. Voor Jong PSV scoorden Simon Colyn, Jason van Duiven en Livano Comenencia, op aangeven van Van Duiven. Jong PSV herstelde zich daarmee uitstekend na een paar nederlagen.